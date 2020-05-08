Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил у себя в Instagram о своих выступлениях за «Локомотив» на домашнем стадионе железнодорожников в Черкизово.

— Буква Ч моего алфавита — Черкизово, — написал Евсеев. — Приезжал туда ещё мальчиком, когда занимался в Лосинке в школе «Локомотива». Периодически ездили туда тренироваться за дубль. Наша раздевалка была на противоположной трибуне от той, где переодевалась главная команда. Всегда задумывались: а как у них? Мечтали оказаться там.

На футбол нас пускали бесплатно. Народа тогда приходило немного. Была уютная провинциальная атмосфера. В «Локо» я оказался, когда заканчивалась реконструкция базы в Баковке. И полгода после моего перехода команда ещё играла на старом стадионе. Потом начался его снос. Сначала убрали трибуны за воротами, первый круг мы провели без них. А затем пришла очередь демонтировать центральные и для нас начался период скитаний. Играли в Раменском, на «Динамо». Искали своё временное пристанище, было тяжело.

Новую арену построили быстро. В июле 2002-го клуб и болельщики получили не стадион, а дворец. Чисто футбольная арена, без беговых дорожек. Таких в стране ещё не было.

Проявил инициативу тогдашний глава РЖД Николай Аксененко. Он любил футбол, очень переживал за нас и однажды спросил у Филатова и Сёмина: «Что ещё надо для команды?» Те сказали: «Новый стадион». И его слово стало решающим.

Так совпало, что первое чемпионство клуб выиграл на новом стадионе. Не думаю, что это совпадение. Мы слышали болельщиков, мы ощущали единство с трибунами. Это помогло. В старых Лужниках, например, от поля до трибун было метров сто. А здесь все рядом. Удовольствие от нового стадиона получали не только мы, но и команды гостей. Это было в диковинку, и новизна ощущение долго не пропадала.

Сейчас, благодаря ЧМ-2018 у нас новые большие красивые стадионы. Многие даже не помнят или не знают, как было раньше. Но тогда «Локомотив» опередил время.