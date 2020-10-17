Мурад Мусаев: «В паузу на сборные у нас было 5-7 полноценных футболистов»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке к матчу 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина».
— Работаем, в паузу на сборные у нас было 5-7 полноценных футболистов, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Сделали все, что планировали, но не хватало игроков, не могли усилиться игроками второго состава, потому что у них плотный график в ФНЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.