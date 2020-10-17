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Мурад Мусаев: «В паузу на сборные у нас было 5-7 полноценных футболистов»

16:27

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке к матчу 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина».

— Работаем, в паузу на сборные у нас было 5-7 полноценных футболистов, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Сделали все, что планировали, но не хватало игроков, не могли усилиться игроками второго состава, потому что у них плотный график в ФНЛ.

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