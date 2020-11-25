Молодежка «Динамо» забила 11 голов «Чертаново», Гладышев сделал пента-трик
«Динамо» разгромило «Чертаново» в матче 11-го тура первенства молодежных команд — 11:3. Пять голов забил нападающий Ярослав Гладышев.
Первенство России
Молодежные команды
11-й тур
«Динамо» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 11:3 (4:1)
Голы: Жуковский, 9 (1:0). Кутицкий, 28 (2:0). Захарян, 30 (3:0). Попов, 32 — с пенальти (3:1). Данилин, 38 (4:1). Гладышев, 49 (5:1). Гладышев, 64 (6:1). Хомяков, 65 (6:2). Якименко, 67 (6:3). Данилин, 75 (7:3). Карапузов, 77 (8:3). Гладышев, 83 (9:3). Гладышев, 85 (10:3). Гладышев, 88 (11:3).
Нереализованные пенальти: Жуковский (Д), 12 (мимо), Мелехов (Ч), 61 (вратарь)
Судья: Танашев (Нальчик).
25 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/
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