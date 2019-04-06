Миодраг Божович: "Крылья" сделали выводы после "Оренбурга", посмотрим, что будет с "Краснодаром"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против "Краснодара". По словам специалиста, команда сделала правильные выводы после поражения от "Оренбурга" (1:3).

- Неудачно было то, что мы потерпели поражение, - сказал Божович во флеш-интервью перед матчем. - Но мы неплохо играли с "Оренбургом". Привезли сами себе голы. Посмотрели, сделали выводы. Поглядим, что сегодня будет.

Не всегда получается играть так, как мы хотим. Многое зависит от противника и от нас. "Краснодар" играет в красивый футбол, надеюсь, сегодня будет красивая игра для болельщиков, надеемся на положительный результат.

"Краснодар" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (мск)