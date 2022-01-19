Милонов о презентации Языджы: «Взяли русских девчонок и назвали их проститутками»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи пресс-службой ЦСКА.

«Это безобразие и хамство. Они удалили пост, так как пошла волна негатива. Есть вещи, которые можно сделать случайно, а тут... Надо иметь мозги! Что вы делаете? Взяли русских девчонок и назвали их проститутками. Мы прекрасно понимаем, что в Турции Наташами называют легкодоступных, подвыпивших девиц с низкой социальной ответственностью. Заманивать футболиста таким способом — неуважение. Не каждый турецкий спортсмен готов пользоваться услугами легкодоступных проституток. Хоть я и недолюбливаю турок, но уверен, что там есть адекватные люди. А наши унизили страну, лучшую часть населения. Надо извиниться за такое! Иначе девчонки на трибуны к ним не пойдут. Пойдут только проститутки. Думаю, в этой ситуации главное не наказание, а осознание, что это был некрасивый поступок», — сказал Милонов «СЭ».

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.