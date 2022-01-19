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Сегодня, 19:58

Четыре российских стадиона попали в рейтинг лучших арен Европы

Евгений Петров
Корреспондент
Стадион «Спартака» «Открытие Арена».
Фото Википедия

Портал Money.co.uk составил рейтинг лучших стадионов Европы. В него вошли четыре российских стадиона.

При составлении рейтинга использовались отзывы на Tripadvisor, Google and Football Ground Map.

Лучшим признан стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк». Второе место поделили Национальный стадион в Бухаресте (Румыния), «Камп Ноу» (Барселона, Испания), «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), «Миллениум» (Кардифф, Уэльс), «Народовый» (Варшава, Польша) и «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

В рейтинг также вошли четыре российских стадиона. 11-15-е места делит «Открытие Арена» (Москва), на которой выступает «Спартак». 16-21-е места делят «Лужники» (Москва) и «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Также 26-32-е места с другими стадионами делит «Казань Арена». Отметим, что в рейтинге нет «Газпром Арены» — стадиона «Зенита».

Также выбран и худший стадион Европы. Им признан «Карло Кастеллани» — домашний стадион «Эмполи». Российские стадионы в этом рейтинге не представлены.

ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Зенит

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П
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Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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