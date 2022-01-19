Четыре российских стадиона попали в рейтинг лучших арен Европы

Портал Money.co.uk составил рейтинг лучших стадионов Европы. В него вошли четыре российских стадиона.

При составлении рейтинга использовались отзывы на Tripadvisor, Google and Football Ground Map.

Лучшим признан стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк». Второе место поделили Национальный стадион в Бухаресте (Румыния), «Камп Ноу» (Барселона, Испания), «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), «Миллениум» (Кардифф, Уэльс), «Народовый» (Варшава, Польша) и «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

В рейтинг также вошли четыре российских стадиона. 11-15-е места делит «Открытие Арена» (Москва), на которой выступает «Спартак». 16-21-е места делят «Лужники» (Москва) и «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Также 26-32-е места с другими стадионами делит «Казань Арена». Отметим, что в рейтинге нет «Газпром Арены» — стадиона «Зенита».

Также выбран и худший стадион Европы. Им признан «Карло Кастеллани» — домашний стадион «Эмполи». Российские стадионы в этом рейтинге не представлены.