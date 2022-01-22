Реконструкцию стадиона «Торпедо» завершат к 2024 году

Реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова планируется завершить к 100-летию футбольного клуба «Торпедо», который основали 17 августа 1924 года, сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 100-летию футбольного клуба «Торпедо» планируем завершить реконструкцию легендарного стадиона им. Эдуарда Стрельцова. Новая арена сможет принимать матчи РФС и УЕФА. Над трибунами, рассчитанными на 15 тыс. мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой «Лестнице славы» разместят музей истории клуба», — написал Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что активно развивается территория Даниловского района вокруг стадиона.

После реконструкции арены, являвшейся домашней для «Торпедо», ее вместимость увеличится до 15 076 мест.