Матиас Норман стал игроком "Ростова"

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о соглашении с "Брайтон энд Хоув" по переходу полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее появлялась информация, что трансфер 22-летнего игрока оценивается в 1,5 миллиона фунтов.

Норман выступал за английский клуб с лета 2017-го года. Ранее он играл за ряд норвежских клубов.

В прошлом сезоне был арендован "Мольде", где играл вместе с Бьорном Сигурдарсоном. В 18 матчах за норвежский клуб Норман забил один мяч и сделал 4 голевых передачи. Он также выступал за молодежную сборную Норвегии.