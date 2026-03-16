«Динамо» и «Краснодар» встретятся в 29-м туре чемпионата России 11 мая

Московское «Динамо» примет «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России 11 мая, сообщается на сайте лиги.

Ранее в понедельник РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона-2025/26.

Игра между «Динамо» и «Краснодаром» на «ВТБ Арене» в Москве 11 мая (понедельник) начнется в 20.00 по местному времени.

Команды играли в Краснодаре в 30-м туре два сезона подряд. В 2025 году «быки» разгромили соперника со счетом 3:0, в 2024-м матч завершился со счетом 1:0 в пользу черно-зеленых.

После 21 тура сезона-2025/26 «Краснодар» с 46 очками возглавляет таблицу чемпионата России. «Динамо» с 30 баллами располагается на седьмой строчке.

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