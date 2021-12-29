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Клаудиньо, Шиманьски и Захарян — самые подорожавшие игроки РПЛ

16:10
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Портал Transfermarkt составил список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость выросла больше всего.

Самыми подорожавшими футболистом РПЛ стали хавбек «Зенита» Клаудиньо и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Их трансферная стоимость выросла на пять миллионов евро и составляет 16 миллионов и 13 миллионов соответственно.

Стоимость полузащитников «Динамо» Арсена Захаряна и Даниила Фомина выросла на три миллиона евро и составляет 12 миллионов и девять миллионов соответственно.

Стоимость нападающего «Уфы» Гамида Агаларова выросла на 2,8 миллиона евро и составляет четыре миллиона.

На два миллиона евро выросла стоимость полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса (20 млн), голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова (16 млн), полузащитника «Динамо» Дениса Макарова (7 млн) и форварда «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (3 млн).

Дополнительная информация:

https://www.transfermarkt.ru/news/view?id=397297

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Карен Саркисян все материалы автора

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