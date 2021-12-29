Клаудиньо, Шиманьски и Захарян — самые подорожавшие игроки РПЛ
Портал Transfermarkt составил список игроков РПЛ, чья трансферная стоимость выросла больше всего.
Самыми подорожавшими футболистом РПЛ стали хавбек «Зенита» Клаудиньо и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Их трансферная стоимость выросла на пять миллионов евро и составляет 16 миллионов и 13 миллионов соответственно.
Стоимость полузащитников «Динамо» Арсена Захаряна и Даниила Фомина выросла на три миллиона евро и составляет 12 миллионов и девять миллионов соответственно.
Стоимость нападающего «Уфы» Гамида Агаларова выросла на 2,8 миллиона евро и составляет четыре миллиона.
На два миллиона евро выросла стоимость полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса (20 млн), голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова (16 млн), полузащитника «Динамо» Дениса Макарова (7 млн) и форварда «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (3 млн).
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