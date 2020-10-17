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Марко Николич: «Лига чемпионов важна, но в голове надо держать, что самый важный — чемпионат»

16:28

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф-РПЛ с «Уфой».

— Мы готовы к матчу. Нужно показать, что чемпионат для нас очень важен, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Даже самый важный. Пусть Лига чемпионов тоже важна, но в голове надо держать, что чемпионат самый важны.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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