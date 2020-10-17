Марко Николич: «Лига чемпионов важна, но в голове надо держать, что самый важный — чемпионат»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф-РПЛ с «Уфой».
— Мы готовы к матчу. Нужно показать, что чемпионат для нас очень важен, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Даже самый важный. Пусть Лига чемпионов тоже важна, но в голове надо держать, что чемпионат самый важны.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.