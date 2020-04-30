Мамаев готов возместить ущерб телеведущей Ушаковой в 300 тысяч рублей

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отреагировал на действия телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Она подала в суд на его клиента и Александра Кокорина, которые в октябре 2018 года избили водителя журналистки. Ушакова потребовала возмещения ущерба в размере 300 тысяч рублей.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба, как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время", — отмечено в заявлении адвоката.