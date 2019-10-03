Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре

Лучшим игроком «Спартака» в сентябре был признан вратарь «Спартака» Александр Максименко, сообщает официальный сайт клуба. Таковы результаты голосования болельщиков.

Голкипер в сентябре отыграл четыре матча в РПЛ без замен. Он набрал 27,02 процента голосов.

— Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду, — сказал Максименко. — Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем все возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед «Спартака».

Ближайшими преследователями Максименко в ежемесячном голосовании болельщиков стали Самюэль Жиго, отставание которого оказалось минимальным (26,6), и Зелимхан Бакаев, замкнувший тройку (11).

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