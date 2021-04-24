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Боярский: «Локомотив» — не уровень «Зенита»

11:46
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча питерцев против «Ротора» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня мы должны выиграть, соперников у нас уже тогда не останется. Даже если мы не сможем победить, все равно станем чемпионами. Нам осталась финишная прямая, «Локомотив» не догонит. Они хорошо играют, молодцы. Мне нравится их команда, они целеустремленные. Но это все равно не уровень «Зенита», они хуже. Второе место — пожалуйста. В следующем туре будет очная встреча, там и посмотрим», — сказал Боярский «СЭ».

Также народный артист России поделился своим мнением о составе команды на матч с «Ротором».

«Сегодня стоит попробовать побольше молодежи, есть много интересных и перспективных ребят. Пора уже уступать место молодым, у них энергии, сил и желания больше. Футбол как балет, здесь недолгий срок службы», — добавил Боярский.

Матч «Зенит» — «Ротор» пройдет сегодня, 24 апреля, начало — в 16:30 по московскому времени. Питерцы лидируют с 55 очками, «Локомотив» отстает на 6 очков.

(Владимир Пушкарев, Сергей Федоров)

Зенит — Ротор

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Боярский: «Локомотив» — не уровень «Зенита»

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