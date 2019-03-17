Лунев пропустит матч со "Спартаком"

27-летний вратарь "Зенита" Андрей Лунев с высокой долей вероятности сегодня не сможет выйти на поле в центральной игре 20-го тура РПЛ со "Спартаком" (19.00, "Открытие Арена"). Подтверждением такого сценария является тот факт, что в субботу голкипер не тренировался в общей группе сине-бело-голубых на предматчевом занятии.

Его перспективы выступить за сборную России в отборочном турнире Евро-2020 против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта) станут известны позднее. С красно-белыми же место в воротах питерцев займет Михаил Кержаков, который в прошлый четверг заменил получившего повреждение ноги Лунева на 64-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2).

В то же время 30-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба, не игравший с испанцами из-за небольших проблем со здоровьем, готов к встрече со "Спартаком" и, скорее всего, появится в стартовом составе. (Вячеслав Короткин) ​