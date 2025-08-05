Лукин считает, что ЦСКА мог обыграть «Зенит»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Насколько для тебя важен матч с «Зенитом»?

— Это очень хорошая команда. С ними всегда приятно играть. На таком стадионе, матч тура. Конечно, дополнительная мотивация не нужна. Очень хотели победить, полностью отдали все свои силы. Но в итоге только ничья. Думаю, что в следующий раз обыграем.

— Учитывая ход встречи, вы потеряли два очка или приобрели одно?

— Имеем то, что имеем. Это одно очко двигает нас вперед. Конечно, могли победить. Было достаточно моментов, когда могли делать счет 2:0, и «Зенит» тогда не смог бы переломить ход встречи.

ЦСКА после 3-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков.