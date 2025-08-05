Футбол
5 августа, 15:00

Лукин считает, что ЦСКА мог обыграть «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Насколько для тебя важен матч с «Зенитом»?

— Это очень хорошая команда. С ними всегда приятно играть. На таком стадионе, матч тура. Конечно, дополнительная мотивация не нужна. Очень хотели победить, полностью отдали все свои силы. Но в итоге только ничья. Думаю, что в следующий раз обыграем.

— Учитывая ход встречи, вы потеряли два очка или приобрели одно?

— Имеем то, что имеем. Это одно очко двигает нас вперед. Конечно, могли победить. Было достаточно моментов, когда могли делать счет 2:0, и «Зенит» тогда не смог бы переломить ход встречи.

ЦСКА после 3-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
  • Michale Frost

    Госпожа удача иногда меняет свое направление :eyes:

    05.08.2025

  • Zloydok65

    они оба могут

    05.08.2025

  • analytica

    Игра была на 3 результата. По xG у Зенита 2.93, у ЦСКА 1.7. Так что более вероятна была победа Зенита. Но настрой у ЦСКА был лучше, поэтому ничья справедливый итог.

    05.08.2025

  • Сергей Новиков

    А проиграть не могли, считаем только свои моменты?

    05.08.2025

    • Защитник ЦСКА Лукин: «Очень благодарен Челестини за доверие»

    Защитник ЦСКА Лукин — об уходе Роши: «Виллиан — большой мастер. Благодарен ему, он очень хороший человек»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

