5 августа, 15:15

Защитник ЦСКА Лукин — об уходе Роши: «Виллиан — большой мастер. Благодарен ему, он очень хороший человек»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» уход из клуба Виллиана Роши.

Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер 30-летнего бразильца.

— Ушел Виллиан Роша. Как отреагировал на его отъезд в другую команду?

— Виллиан — большой мастер. Он обладает хорошими качествами. Я у него взял какие-то качества и стараюсь их применять в игре. Я благодарен ему, он очень хороший человек, — сказал Лукин «СЭ».

Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

Виллиан Роша
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Twozya

    Роша может защитник и хороший, но его поведение на поле как у Пепе, когда всех бьёт без мяча

    05.08.2025

  • tolyashka

    Это тот самый хороший человек, который Ерохину чуть кадык не вырвал?

    05.08.2025

    • Лукин считает, что ЦСКА мог обыграть «Зенит»

    Защитник ЦСКА Лукин — о задачах команды на сезон: «Уверен, что мы будем очень высоко»
