Защитник ЦСКА Лукин — об уходе Роши: «Виллиан — большой мастер. Благодарен ему, он очень хороший человек»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» уход из клуба Виллиана Роши.

Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер 30-летнего бразильца.

— Ушел Виллиан Роша. Как отреагировал на его отъезд в другую команду?

— Виллиан — большой мастер. Он обладает хорошими качествами. Я у него взял какие-то качества и стараюсь их применять в игре. Я благодарен ему, он очень хороший человек, — сказал Лукин «СЭ».

Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.