РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Зениту»: «Самое главное — сидите дома. Ах, да, простите»

20:33
Теги:

«Локомотив» в Twitter ответил «Зениту» на их коллаж про положение в турнирной таблице РПЛ.

— А самое главное — сидите дома, — написал «Локомотив» в Twitter". — Ах, да, простите.

«Зенит» после 22 матчей в РПЛ лидирует в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. «Локомотив» и «Краснодар» с 41 очком делят 2-3 места, «Ростов»имеет на три очка меньше, у ЦСКА — 36 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир