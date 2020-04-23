«Локомотив» в Twitter ответил «Зениту» на их коллаж про положение в турнирной таблице РПЛ.

— А самое главное — сидите дома, — написал «Локомотив» в Twitter". — Ах, да, простите.

А самое главное — сидите дома ?



Ах, да, простите ? — «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 23, 2020

«Зенит» после 22 матчей в РПЛ лидирует в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. «Локомотив» и «Краснодар» с 41 очком делят 2-3 места, «Ростов»имеет на три очка меньше, у ЦСКА — 36 очков.