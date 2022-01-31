Анджорин попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Тино Анджорин, арендованный у «Челси», опубликовал пост в Instagram.

«Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам «Локомотива» за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!» — написал Анджорин.

В нынешнем сезоне Анджорин провел девять матчей за «Локомотив» и забил один мяч. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед».