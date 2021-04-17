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«Локомотив» — «Ростов»: Хаджикадунич отыграл один мяч

17:12
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич отыграл один мяч в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» — 1:2.

Босниец отправил мяч в ворота железнодорожников на 33-й минуте после розыгрыша углового.

Хаджикадунич проводит 23-й матч за «Ростов» в сезоне-2020/21. 22-летний футболист забил первый гол в нынешнем сезоне.

Прямая текстовая трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»

Локомотив — Ростов

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