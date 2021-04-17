Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глушаков должен восстановиться к матчу со «Спартаком»

17:08
Теги:

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Денис восстанавливается. Думаю, к «Спартаку» должен уже быть в строю. Может быть, не на полный матч. Сейчас главное — здоровье игрока, задача на сезон уже выполнена, так что никто не формирует восстановление», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» сыграют со «Спартаком» 10 мая в 29-м туре чемпионата.

В этом сезоне 34-летний Глушаков провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры