Глушаков должен восстановиться к матчу со «Спартаком»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
«Денис восстанавливается. Думаю, к «Спартаку» должен уже быть в строю. Может быть, не на полный матч. Сейчас главное — здоровье игрока, задача на сезон уже выполнена, так что никто не формирует восстановление», — сказал Терюшков «СЭ».
«Химки» сыграют со «Спартаком» 10 мая в 29-м туре чемпионата.
В этом сезоне 34-летний Глушаков провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
(Сергей Федоров)
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