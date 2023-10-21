«Локомотив» сыграет с «Динамо» в столичном дерби чемпионата России 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 16.00 мск. Также матчи РПЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

По итогам 11-ти туров премьер-лиги железнодорожники занимают четвертое место, в их активе — 19 очков. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 17 баллами.

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