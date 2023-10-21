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Сегодня, 15:35

В КДК РФС ответили на вопрос о возможном рассмотрении эпизода с нападающим «Факела» Марковым

Константин Белов
Корреспондент
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Евгений Марков.
Фото ФК &quot;Факел&quot;

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ», будет ли комитет рассматривать эпизод с нападающим «Факела» Евгением Марковым по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть фол Маркова на Флорентине на 45+3-й минуте.

«Если «Оренбург» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с Марковым, и в комитете признают ошибочным решение не показать красную карточку нападающему, то это не будет касаться КДК РФС. Мы рассматриваем только те красные карточки, которые судья показал во время матча или после его окончания», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 11 очков и 13-е место.

«Оренбург» 28 октября сыграет на выезде с «Крыльями Советов». «Факел» в этот же день примет «Спартак».

Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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