«Локомотив» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Акрона» в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 14.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

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