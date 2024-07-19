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Агент Сафонов: «От «Спартака» нет никаких ожиданий. «Зенит» точно главный фаворит»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от сезона-2024/25 РПЛ.

«От «Спартака» пока нет никаких ожиданий. Могу точно сказать, что «Зенит» — главный фаворит. ЦСКА сейчас тоже здорово смотрится, а «Динамо» и «Локомотив» меня пока не впечатлили.

Галактионов — нормальный тренер, но с таким составом «Локомотив» будет бороться лишь за пятерку», — цитирует агента Metaratings.ru.

Сезон-2023/24 чемпионата России «Спартак» завершил на 5-й строчке. Московский клуб набрал 50 очков после 30 туров, отстав от чемпиона «Зенита» на 7 очков.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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