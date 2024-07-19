Агент Сафонов: «От «Спартака» нет никаких ожиданий. «Зенит» точно главный фаворит»
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от сезона-2024/25 РПЛ.
«От «Спартака» пока нет никаких ожиданий. Могу точно сказать, что «Зенит» — главный фаворит. ЦСКА сейчас тоже здорово смотрится, а «Динамо» и «Локомотив» меня пока не впечатлили.
Галактионов — нормальный тренер, но с таким составом «Локомотив» будет бороться лишь за пятерку», — цитирует агента Metaratings.ru.
Сезон-2023/24 чемпионата России «Спартак» завершил на 5-й строчке. Московский клуб набрал 50 очков после 30 туров, отстав от чемпиона «Зенита» на 7 очков.
Источник: Metaratings.ru
Положение команд
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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