Колосков рассказал, кого считает фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА в качестве фаворитов в борьбе за победу в РПЛ.

«Интрига в любом случае будет. «Зенит» в прошлом году тоже считался фаворитом в борьбе за чемпионство, но «Динамо» имело преимущество перед последним туром. Более того, если уйдут Клаудиньо и Вендел, как пишут СМИ, то «Зенит» значительно ослабнет, а шансы других клубов будут вполне реальными. Поэтому по-прежнему считаю, что чемпионат будет конкурентоспособный, три-четыре команды будут иметь равные шансы в борьбе за золото. Помимо «Зенита», это уже по традиции «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА, это команды на 100 процентов будут бороться за первое место», — цитирует Колоскова ТАСС.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд. Второее место занял «Краснодар», «Динамо» — третье.