Колосков рассказал, кого считает фаворитом в чемпионской гонке РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА в качестве фаворитов в борьбе за победу в РПЛ.
«Интрига в любом случае будет. «Зенит» в прошлом году тоже считался фаворитом в борьбе за чемпионство, но «Динамо» имело преимущество перед последним туром. Более того, если уйдут Клаудиньо и Вендел, как пишут СМИ, то «Зенит» значительно ослабнет, а шансы других клубов будут вполне реальными. Поэтому по-прежнему считаю, что чемпионат будет конкурентоспособный, три-четыре команды будут иметь равные шансы в борьбе за золото. Помимо «Зенита», это уже по традиции «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА, это команды на 100 процентов будут бороться за первое место», — цитирует Колоскова ТАСС.
По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд. Второее место занял «Краснодар», «Динамо» — третье.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -