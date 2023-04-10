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10 апреля, 23:45

Личка назвал тренера РПЛ, который сумел его перехитрить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга», чех Марцел Личка рассказал, какой тренер из РПЛ сумел его перехитрить.

«Есть в РПЛ тренер, который смог меня перехитрить? Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов». Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым впереди. Но они вышли 3-4-3. Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова. Я реально не ожидал, что они сыграют против нас 3-4-1-2. Вообще, главное — уметь реагировать на подобные моменты», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея 33 очка в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-10-chekh-lichka-nazval-trenera-rpl-kotoryy-sumel-yego-perekhitrit
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РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
1
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

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 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
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