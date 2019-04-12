Курбан Бердыев: "Рубин" делает акцент на своих воспитанниках"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что его клуб делает акцент на своих воспитанниках.

- К Уремовичу никогда не было претензий, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - Состав "Рубина"? Мы делаем акцент на своих воспитанниках, у нас их много в запасе. Мы даем понять молодым игрокам, что у них есть шансы. Нет легионеров? Мы не нашли тех, кто мог бы нам существенно помощь, а иначе зачем брать? Настрой на "Крылья"? Готовились так же, как ко всем матчам.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр