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Сегодня, 16:30

«Крылья Советов» выразили поддержку всем жителям Белгорода

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» выразили поддержку жителям Белгорода в связи с обстрелами центра города со стороны ВСУ, которые произошли 30 декабря. Главный тренер Игорь Осинькин и капитан команды Александр Солдатенков высказались о событиях.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывает восхищение. Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок — это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества в единстве и профессионализме каждого», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

«Мы не дадим никому запугать и лишить наших детей сказочного праздника — Нового года. Ведь этот светлый и волшебный праздник принадлежит не только нам, но и будущим поколениям. Мы не можем забирать у детей торжество, ведь именно в Новый год они по-настоящему верят в чудо. Я хочу пожелать каждому крепкости духа и веры в нашу страну. Белгород, мы с вами!» — отметил Солдатенков.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/14534
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Игорь Осинькин
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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