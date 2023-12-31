Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Бывший гендиректор «Динамо»: «Я пытался удержать Газзаева и бросил ему фразу Гете: «Пока не потеряно все — не потеряно ничего»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил детали ухода от бело-голубых Валерия Газзаева после разгрома возглавляемой им команды дома от «Айнтрахта» из Франкфурта в Кубке УЕФА — 0:6.

— Валерий Газзаев подал в отставку из «Динамо» на пресс-конференции после 0:6 от «Айнтрахта». Вы тогда были гендиректором, выше вас в клубной иерархии был только Толстых. Какой была его и ваша реакция на поступок Газзаева? Их отношения с Толстых были далеки от идеальных.

— После такого счета эмоции возобладали. Я пытался удержать Валерия Георгиевича и бросил ему известную фразу Гете: «Пока не потеряно все — не потеряно ничего». Он совершил мужественный шаг порядочного человека, на который мало кто решается. Но я его убеждал — да, все это очень болезненно, но если вы уйдете, будет хуже для всех.

Но, к сожалению, была какая-то причина, по которой Николай Александрович решил, что лучше прекратить сотрудничество, и раз Валерий Георгиевич решил — значит, так тому и быть. Вокруг этого существует много версий, но считаю, что у каждого дальше все сложилось хорошо. Газзаев выиграл первый российский еврокубок с ЦСКА, еще много трофеев. Толстых стал президентом РФС. А вот для «Динамо» уход такого перспективного тренера стал серьезной потерей. Правда, пришел Бесков и выиграл Кубок...

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

— Врач Савелий Мышалов рассказывал, что на следующий день после заявления Газзаев остыл и захотел остаться, но Толстых приехал в Новогорск и сказал игрокам: «Вот вам бумажки, напишите, кто за Газзаева, кто против». И якобы у его противников оказалось на один голос больше.

— Многие вещи годы спустя обрастают мифами. Есть даже такое слово «конфабуляция», означающее когнитивную ошибку, когда в реально существовавшую историю из-за пробелов в памяти вплетена значительная часть мифа. Савелий Евсеевич был близок к Газзаеву и знал, о чем говорит. Но я не могу подтвердить ту или иную версию. Хотя считаю, что мой разговор с Валерием Георгиевичем на него в каком-то плане подействовал. Но оказалось уже поздно. То, что Газзаев должен был сделать в «Динамо», он сделал сначала в «Спартаке-Алании», превратив провинциальный клуб в чемпиона, а потом в ЦСКА. Это показало, что его тренерские компетенции находились на самом высоком уровне.

ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
2
1
Читайте также
Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» выразили поддержку всем жителям Белгорода

Бывший гендиректор «Динамо»: «То, что Газзаев должен был возглавить «Фоджу», — чистейшая правда. Но не повезло»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости