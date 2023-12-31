На финал Кубка России 1995 года поддержать «Динамо» пришла женщина-парапсихолог

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» подтвердил ранее публиковавшуюся информацию, что бело-голубым на финале Кубка России 1995 года против «Ротора» помогала женщина, обладавшая парапсихологическими способностями.

— Для меня тот финал стал одним из самых радостных событий в жизни. У меня есть близкий друг Михаил Шибаков, и он действительно привел на игру одну замечательную женщину, которая обладала парапсихологическими возможностями. Шибаков не сомневается, что штанга Веретенникова с пенальти, когда отыграться было бы уже невозможно, — ее заслуга. Притом что у «Ротора» уже был заказан праздничный банкет, а на награждение пригласили председателя Госдумы Ивана Рыбкина, у которого политическая карьера была крепко связана с Волгоградом.

Но именно мы пили из кубка, который в итальянской антикварной лавке нашел Даль Чин. Этот трофей привезли в Москву незадолго до финала, и в патриархии сделали на нем надписи, российский триколор. В России ничего достойного найти не могли, а этот был с «ушами», красивый, серебряный, почти как в Лиге чемпионов.