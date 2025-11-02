«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба увеличил преимущество «быков»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба увеличил преимущество своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака».

На 59-й минуте встречи форвард добил мяч в ворота после попадания Эдуарда Сперцяна в перекладину.

Гол в ворота «Спартака» стал для Кордобы шестым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».