РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам перед игрой со «Спартаком»

08:53
Теги:

«Краснодар» обратился к своим поклонникам перед матчем 12-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту, — написано в официальном Instagram «быков».

В текущем чемпионате России «Краснодар» с 23 очками занимает 4 место в таблице. Матч «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 2129
Все опросы
Кто должен возглавить «Динамо»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Материалы сюжета: «Спартак»: кто следующий тренер?




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир