«Краснодар» обратился к болельщикам перед игрой со «Спартаком»

«Краснодар» обратился к своим поклонникам перед матчем 12-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту, — написано в официальном Instagram «быков».

В текущем чемпионате России «Краснодар» с 23 очками занимает 4 место в таблице. Матч «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.

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