Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболистов команды Алекса Крала и Эсекиэля Понсе.

«И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с Локомотивом под вопросом» , — сказал Фетисов «СЭ».

Напомним, что оба игрока не попали в состав «Спартака» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2). Как сообщила пресс-служба московского клуба, футболисты восстанавливались от повреждений, полученных перед паузой на игры сборных.

В нынешнем сезоне Понсе сыграл в 23 официальных матчах за «Спартак», в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. У Крала — 24 матча и 4 голевые передачи.

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

(Артем Калинин)