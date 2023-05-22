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Кордоба поделился впечатлениями от игры против Роналду и Месси

Виктория Кравченко
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о впечатлениях от игры против форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Да, когда играл в первый раз против каждого из них, то сложилось такое ощущение. Но со временем приходит понимание: ты и они — обычные футболисты, которые каждый день борются за результат», — цитирует Кордобу Sport24.

Кордоба вступал против португальца и аргентинца, когда играл в ла лиге за «Эспаньол» и «Гранаду» в 2013 — 2015 годах.

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-snachala-pokazalos-chto-oni-inoplanetyane-napadayushchiy-krasnodara-ob-igre-protiv-ronaldu-i-messi
Джон Кордоба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
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 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
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