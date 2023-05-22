Кордоба поделился впечатлениями от игры против Роналду и Месси

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о впечатлениях от игры против форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Да, когда играл в первый раз против каждого из них, то сложилось такое ощущение. Но со временем приходит понимание: ты и они — обычные футболисты, которые каждый день борются за результат», — цитирует Кордобу Sport24.

Кордоба вступал против португальца и аргентинца, когда играл в ла лиге за «Эспаньол» и «Гранаду» в 2013 — 2015 годах.

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.