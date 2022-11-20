Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о происходящем в «Химках». После увольнения Сергея Юрана (2 победы в 4 матчах) подмосковная команда не могла выиграть на протяжении 15 встреч.

«Химки» — это шапито. Это не разочарование — это весело, когда такая команда в РПЛ, — отметил Генич. — На матч против «Сочи» пришло три человека, хотя и не хочу обижать болельщиков «Химок». На подмосковную команду в РПЛ никто не ходит. Можно только посмеяться над тем, что происходит в команде».

Главным разочарованием первой части сезона комментатор назвал «Торпедо».

«Набрали всего шесть очков. Не вижу, за счет чего они могут спастись. Им нужно выиграть семь-восемь встреч. Если попадут в стыковые матчи — это подвиг. Не верю в их спасение. По игре, по забитым мячам и по результату — разочарование. Команда, которая играет на главном стадионе страны, но не забивает шесть туров», — посетовал Генич.

«Торпедо» после 17 туров занимает последнее место в чемпионате России, на 6 очков отставая от «Химок» и на 7 — от зоны стыковых матчей.