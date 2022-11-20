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Сегодня, 08:55

Константин Генич: «Химки» — это шапито»

Генич отреагировал на происходящее в «Химках»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о происходящем в «Химках». После увольнения Сергея Юрана (2 победы в 4 матчах) подмосковная команда не могла выиграть на протяжении 15 встреч.

 
Скандал с&nbsp;участием &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;Ксении Собчак (справа). «Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

«Химки» — это шапито. Это не разочарование — это весело, когда такая команда в РПЛ, — отметил Генич. — На матч против «Сочи» пришло три человека, хотя и не хочу обижать болельщиков «Химок». На подмосковную команду в РПЛ никто не ходит. Можно только посмеяться над тем, что происходит в команде».

Главным разочарованием первой части сезона комментатор назвал «Торпедо».

«Набрали всего шесть очков. Не вижу, за счет чего они могут спастись. Им нужно выиграть семь-восемь встреч. Если попадут в стыковые матчи — это подвиг. Не верю в их спасение. По игре, по забитым мячам и по результату — разочарование. Команда, которая играет на главном стадионе страны, но не забивает шесть туров», — посетовал Генич.

«Торпедо» после 17 туров занимает последнее место в чемпионате России, на 6 очков отставая от «Химок» и на 7 — от зоны стыковых матчей.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Константин Генич
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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