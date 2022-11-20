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Сегодня, 08:40

Генич: «Главное, чтобы Сычевому не мешала диадема»

Генич считает Сычевого главным открытием первой части сезона
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого главным открытием первой части сезона.

«Сычевой хорош на поле и за его пределами. Главное, чтобы диадема не мешала ему. На данный момент он в хорошей команде, зимой лучше никуда не уходить. Вся игра «Оренбурга» строится на том, что есть игроки, которые бегают и создают моменты, а Сычевой их реализовывает. Не верю в его переход в «Црвену Звезду». Пока идет, тренер тебе доверяет, лучше остаться до лета», — заявил Генич.

26-летний форвард в первом сезоне в РПЛ забил 14 голов в 15 матчах и возглавляет гонку бомбардиров.

Владимир Сычевой и&nbsp;Гильермо Абаскаль. Главное открытие чемпионата. Лучший менеджмент. Сильнейший тренер. Провал сезона. Генич подводит итоги
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Константин Генич
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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