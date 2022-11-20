Генич: «Главное, чтобы Сычевому не мешала диадема»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого главным открытием первой части сезона.

«Сычевой хорош на поле и за его пределами. Главное, чтобы диадема не мешала ему. На данный момент он в хорошей команде, зимой лучше никуда не уходить. Вся игра «Оренбурга» строится на том, что есть игроки, которые бегают и создают моменты, а Сычевой их реализовывает. Не верю в его переход в «Црвену Звезду». Пока идет, тренер тебе доверяет, лучше остаться до лета», — заявил Генич.

26-летний форвард в первом сезоне в РПЛ забил 14 голов в 15 матчах и возглавляет гонку бомбардиров.