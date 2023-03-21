Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, насколько Владимир Писарский адаптировался в «Крыльях Советов».

«Личка — не лишний для нашего футбола. «Оренбург» играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то что они так здорово играют дома — хорошо для болельщиков.

Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», — цитирует Орлова Sport24.

Писарский перешел в «Крылья» из «Оренбурга» в январе 2023 года.

В этом сезоне он провел 25 матчей, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. После перехода в состав самарского клуба форвард провел 6 матчей и забил 3 гола.

Нападающий поменял фамилию «Сычевой» на «Писарский» в честь отчима, которого считает родным отцом.