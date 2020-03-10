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Кокорин рассказал о сумме и выплатах по контракту с «Зенитом»

14:20
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, рассказал о том, что ни разу не получал зарплату по контракту с сине-бело-голубыми, который подписал в сентябре. Осенью 2019-го игрок освободился из заключения по УДО.

— Ты просил у «Зенита» контракт на 4 миллиона евро? — вопрос форварду от Евгения Савина.

— Это не правда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические, — рассказал Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— До конца мая ты готов был играть за «Зенит» за 18 тысяч рублей в месяц?

— Честно заработанные. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне их ни разу не выплатили.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA/videos

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