Кокорин рассказал о сумме и выплатах по контракту с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, рассказал о том, что ни разу не получал зарплату по контракту с сине-бело-голубыми, который подписал в сентябре. Осенью 2019-го игрок освободился из заключения по УДО.

— Ты просил у «Зенита» контракт на 4 миллиона евро? — вопрос форварду от Евгения Савина.

— Это не правда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические, — рассказал Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— До конца мая ты готов был играть за «Зенит» за 18 тысяч рублей в месяц?

— Честно заработанные. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне их ни разу не выплатили.