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Сегодня, 22:53

Деменко назвал тройку лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко назвал игроков, которые стали для него открытием в первой половине сезона РПЛ.

«Меня удивил из ЦСКА Файзуллаев. Очень понравился, как он молодой парень раскрылся и пришелся ко двору. Показал достаточно взрослый футбол для его возраста. Могу выделить такую тройку: Файзуллаев, Сперцян из «Краснодара» и Касьерра из «Зенита», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. На счету Эдуарда Сперцяна 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 18 играх РПЛ. Матео Кассьерра отметился 14 голами и 2 ассистами в 16 встречах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11395040-demenko-vydelil-trojku-luchshih-igrokov-rpl-po-itogam-pervoj-chasti-sezona.html
Максим Деменко
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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