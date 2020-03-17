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Кирилл Новиков: «Динамо» будет тренироваться в Новогорске с 23 марта»

16:52
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал «СЭ» приостановку чемпионата из-за пандемии коронавируса.

— Мы находились на сборе в Сочи, где по плану готовились ко встрече с «Краснодаром», — сказал Новиков. — Сейчас возвращаемся в Москву, футболисты получат несколько выходных дней, а с 23-го марта будем тренироваться в Новогорске под внимательным наблюдением врачей команды. Главное в нынешней ситуации — здоровье, поэтому с пониманием отнеслись к решению РФС и РПЛ. (Константин Алексеев)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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