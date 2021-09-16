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Кварацхелию исключили из списка номинантов на приз Golden Boy

17:21
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был исключен из списка номинантов на престижную награду Golden Boy. Он не попал в топ-40 претендентов.

В июне издание Tuttosport представило список 100 футболистов, которые претендовали на эту награду. Кварацхелия был единственным представителем РПЛ.

Приз Golden Boy вручается лучшему молодому игроку Европы (до 21 года).

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/golden-boy/2021/09/16-85365519/golden_boy_sono_rimasti_in_40_-_vota_ora

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Екатерина Савостина все материалы автора

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