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Сегодня, 13:31

Дзюба в следующем сезоне может стать игроком «Фенербахче»

Роман Шишов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Турецкий «Фенербахче» хочет приобрести российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, информирует издание Takvim.

«У «Фенербахче» долгое время были проблемы с форвардом. В следующем сезоне клуб полон решимости пополнить свой состав звездным нападающим. Целью желто-темно-синих является российская звезда Артем Дзюба», — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство турецкого клуба уже вступило в контакт с форвардом, соглашение которого с питесрким клубом истекает в конце сезона. Стороны уже обсудили возможные условия контракта и в ближайшее время проведут новую встречу.

33-летний Дзюба якобы объявил, что не останется в «Зените» после истечения срока контракта. Он выступает за питерцев с 2015 года. Его рыночная стоимость составляет порядка 9 миллионов евро.

В этом сезоне Дзюба провел 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.

Источник: https://www.takvim.com.tr/spor/2022/02/04/fenerbahce-rus-golcu-artem-dzyubayi-kadrosuna-katmak-icin-harekete-gecti/3
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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