Дзюба в следующем сезоне может стать игроком «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» хочет приобрести российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, информирует издание Takvim.

«У «Фенербахче» долгое время были проблемы с форвардом. В следующем сезоне клуб полон решимости пополнить свой состав звездным нападающим. Целью желто-темно-синих является российская звезда Артем Дзюба», — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство турецкого клуба уже вступило в контакт с форвардом, соглашение которого с питесрким клубом истекает в конце сезона. Стороны уже обсудили возможные условия контракта и в ближайшее время проведут новую встречу.

33-летний Дзюба якобы объявил, что не останется в «Зените» после истечения срока контракта. Он выступает за питерцев с 2015 года. Его рыночная стоимость составляет порядка 9 миллионов евро.

В этом сезоне Дзюба провел 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.