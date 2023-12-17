Семак — о «Зените»: «Все довольны тем, что находятся в России, все стараются»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в подкасте на канале Let's Talk MGIMO отреагировал на слова нападающего «Динамо» Федора Смолова о том, что в РПЛ разыгрываются путевки, чтобы не вылетать в ФНЛ.

«Идет борьба за первое место, за то чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную силу абсолютно. Возможно, создается некая видимость, если результат становится чуть хуже, сразу же идет отсылка к недонастрою, к неинтересу. Я общаюсь каждый день в команде, могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов. Понятно, что игры бывают более зрелищные и менее зрелищные в виду сопротивления соперников, эмоциональной составляющей. Не всегда игроки могут на 100 процентов или ярко сыграть в каждом матче. То же самое можно сказать и об игроках других клубов. Они не все матчи играют со 100-процентной отдачей так, как они играют против «Зенита». Тем не менее никто не говорит, что им неинтесно. Конечно, интересно. Все довольны тем, что находятся в России, все стараются. То, что не хватает еврокубков — безусловно, всем нам не хватает. Но это не отменяет чемпионата России и желания ребят побеждать в чемпионате России», — сказал Семак.

Ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что футболистам «Зенита» неинтересно играть и они выкладываются на 80 процентов.