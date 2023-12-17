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Сегодня, 20:14

Семак — о «Зените»: «Все довольны тем, что находятся в России, все стараются»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в подкасте на канале Let's Talk MGIMO отреагировал на слова нападающего «Динамо» Федора Смолова о том, что в РПЛ разыгрываются путевки, чтобы не вылетать в ФНЛ.

«Идет борьба за первое место, за то чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную силу абсолютно. Возможно, создается некая видимость, если результат становится чуть хуже, сразу же идет отсылка к недонастрою, к неинтересу. Я общаюсь каждый день в команде, могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов. Понятно, что игры бывают более зрелищные и менее зрелищные в виду сопротивления соперников, эмоциональной составляющей. Не всегда игроки могут на 100 процентов или ярко сыграть в каждом матче. То же самое можно сказать и об игроках других клубов. Они не все матчи играют со 100-процентной отдачей так, как они играют против «Зенита». Тем не менее никто не говорит, что им неинтесно. Конечно, интересно. Все довольны тем, что находятся в России, все стараются. То, что не хватает еврокубков — безусловно, всем нам не хватает. Но это не отменяет чемпионата России и желания ребят побеждать в чемпионате России», — сказал Семак.

Ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что футболистам «Зенита» неинтересно играть и они выкладываются на 80 процентов.

Источник: https://www.youtube.com/@letstalkmgimo/featured
Сергей Семак
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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