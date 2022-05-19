Митрофанов о Кубке РПЛ: «Если это приведет к увеличению доходов клубов, то я только за»

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал инициативу о введении Кубка РПЛ с сезона-2022/23.

— Не хотел бы дискутировать о престиже Кубка России. Официальное соревнование, которое в том числе со стороны наших европейских партнеров задвигается так далеко, что сложно говорить о его престиже. Тем не менее это все равно взаимозависимая история, у нас есть два официальных соревнования — чемпионат и кубок. Теперь может появиться некий товарищеский турнир. Против ли я этого? Почему? Мы за то, чтобы учесть интересы всех участвующих сторон. Если это приведет к увеличению доходов клубов, я только за.

— Есть понимание по спонсорам Кубка лиги?

— Можно этот вопрос задать лиге, их соревнования, он там все придумывают.

— По поводу билетов на финал Кубка России. В РФС регулярно в течение пяти минут раздается звонок, охранник отвечает стандартно: «Идите на сайт РФС».

— Это не охранник отвечает, а специально обученный человек.

— Почему сайт РФС не грузится, но пишется, что забронирована масса билетов?

— Во-первых, остерегайтесь мошенников. Там четко указано, где и как можно купить билеты, чтобы не было истории: пришел, а билеты недействительны. Второе, в первые дни нагрузка на сайт оказалась очень большой, наши профильные подразделения не рассчитали. Насколько мне известно, сейчас все более-менее нормализовалось. Объективный недостаток.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.