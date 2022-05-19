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Митрофанов о Кубке РПЛ: «Если это приведет к увеличению доходов клубов, то я только за»

В РФС оценили идею проведения Кубка РПЛ
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
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Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал инициативу о введении Кубка РПЛ с сезона-2022/23.

— Не хотел бы дискутировать о престиже Кубка России. Официальное соревнование, которое в том числе со стороны наших европейских партнеров задвигается так далеко, что сложно говорить о его престиже. Тем не менее это все равно взаимозависимая история, у нас есть два официальных соревнования — чемпионат и кубок. Теперь может появиться некий товарищеский турнир. Против ли я этого? Почему? Мы за то, чтобы учесть интересы всех участвующих сторон. Если это приведет к увеличению доходов клубов, я только за.

— Есть понимание по спонсорам Кубка лиги?

— Можно этот вопрос задать лиге, их соревнования, он там все придумывают.

— По поводу билетов на финал Кубка России. В РФС регулярно в течение пяти минут раздается звонок, охранник отвечает стандартно: «Идите на сайт РФС».

— Это не охранник отвечает, а специально обученный человек.

— Почему сайт РФС не грузится, но пишется, что забронирована масса билетов?

— Во-первых, остерегайтесь мошенников. Там четко указано, где и как можно купить билеты, чтобы не было истории: пришел, а билеты недействительны. Второе, в первые дни нагрузка на сайт оказалась очень большой, наши профильные подразделения не рассчитали. Насколько мне известно, сейчас все более-менее нормализовалось. Объективный недостаток.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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