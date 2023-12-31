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Сегодня, 15:00

Бывший генеральный директор «Динамо» рассказал, как Усманов едва не стал владельцем бело-голубых

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как один из крупнейших бизнесменов России Алишер Усманов едва не стал владельцем контрольного пакета акций клуба.

— Если уж мы забрались в область метафизики — верите ли вы в знаменитое «проклятие жены Севидова»?

— Не верю. Зато верю в другое. Когда я пять лет работал в «Динамо», мы выиграли Кубок, серебряные медали, пару раз бронзу. То есть это было лучшее пятилетие в современной истории бело-голубых. За 25 последующих лет с 1998 года «Динамо» не выиграло и половину того, что мы за пять.

— Так это вы прокляли «Динамо», ваш любимый клуб? Вам не стыдно?

— Я не проклял. Просто понимал, как события будут развиваться дальше. «Динамо» превратилось в шарик для настольного тенниса: мячик налево, мячик направо. Клуб, как женщина с низкой социальной ответственностью, начал оказываться то в руках Центрального совета общества, который довел его до банкротства, то у банкиров, то снова у Центрального совета...

Уходил я из «Динамо» в 1998 году потому, что у меня возникли большие разногласия с советом директоров по тому, как развивать клуб дальше. Я понимал, что наступает новое время и нам уже не прожить в том формате, в котором клуб был создан, необходим стратегический инвестор. Теперь уже об этом можно говорить — контрольный пакет акций «Динамо» хотел приобрести Усманов. Но для этого надо было проводить эмиссию и преобразовывать ЗАО в ОАО. Я был за эту перемену, однако другие члены совета директоров меня не поддержали, и я ушел.

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

— Кто заблокировал это решение?

— Все были против.

— И вы ушли, сказав, что «Динамо» больше ничего не выиграет?

— Примерно так и было. Только почти четверть века спустя «Динамо» попало в более-менее надежные руки. Считаю, что председатель совета директоров Юрий Соловьев — сильный менеджер, очень хороший инвестиционный банкир, я просто знаю это. Павел Пивоваров как генеральный директор, Желько Бувач как спортивный директор — тоже большие профессионалы.

— Мне довелось общаться с членом совета директоров Дмитрием Гафиным, и его взгляды и понимание предмета тоже произвели приятное впечатление.

— Да, подобралась хорошая команда, и полагаю, что «Динамо» сейчас в лучшем состоянии за четверть века.

ФК Динамо (Москва)
Алишер Усманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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