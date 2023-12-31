Бывший генеральный директор «Динамо» рассказал, как Усманов едва не стал владельцем бело-голубых
Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как один из крупнейших бизнесменов России Алишер Усманов едва не стал владельцем контрольного пакета акций клуба.
— Если уж мы забрались в область метафизики — верите ли вы в знаменитое «проклятие жены Севидова»?
— Не верю. Зато верю в другое. Когда я пять лет работал в «Динамо», мы выиграли Кубок, серебряные медали, пару раз бронзу. То есть это было лучшее пятилетие в современной истории бело-голубых. За 25 последующих лет с 1998 года «Динамо» не выиграло и половину того, что мы за пять.
— Так это вы прокляли «Динамо», ваш любимый клуб? Вам не стыдно?
— Я не проклял. Просто понимал, как события будут развиваться дальше. «Динамо» превратилось в шарик для настольного тенниса: мячик налево, мячик направо. Клуб, как женщина с низкой социальной ответственностью, начал оказываться то в руках Центрального совета общества, который довел его до банкротства, то у банкиров, то снова у Центрального совета...
Уходил я из «Динамо» в 1998 году потому, что у меня возникли большие разногласия с советом директоров по тому, как развивать клуб дальше. Я понимал, что наступает новое время и нам уже не прожить в том формате, в котором клуб был создан, необходим стратегический инвестор. Теперь уже об этом можно говорить — контрольный пакет акций «Динамо» хотел приобрести Усманов. Но для этого надо было проводить эмиссию и преобразовывать ЗАО в ОАО. Я был за эту перемену, однако другие члены совета директоров меня не поддержали, и я ушел.
— Кто заблокировал это решение?
— Все были против.
— И вы ушли, сказав, что «Динамо» больше ничего не выиграет?
— Примерно так и было. Только почти четверть века спустя «Динамо» попало в более-менее надежные руки. Считаю, что председатель совета директоров Юрий Соловьев — сильный менеджер, очень хороший инвестиционный банкир, я просто знаю это. Павел Пивоваров как генеральный директор, Желько Бувач как спортивный директор — тоже большие профессионалы.
— Мне довелось общаться с членом совета директоров Дмитрием Гафиным, и его взгляды и понимание предмета тоже произвели приятное впечатление.
— Да, подобралась хорошая команда, и полагаю, что «Динамо» сейчас в лучшем состоянии за четверть века.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5