Каррера назвал лучшего игрока РПЛ 2023 года

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о том, кто стал лучшим футболистом РПЛ в 2023-м году.

«Лучший игрок РПЛ этого года? Без всяких сомнений, Квинси Промес», — цитирует Sport24 Карреру.

В первой части чемпионата России сезона-2023/24 Промес забил 6 голов в 17 матчах и отдал 6 результативных пасов.