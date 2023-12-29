Агент Нестора сообщил, что «Севилья» и «Монако» наряду с «Зенитом» претендуют на игрока

Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщил, что его клиент также входит в сферы интересов «Севильи» и «Монако».

«Мы продолжаем переговоры с «Зенитом» по трансферу Родриго. Но в игроке также заинтересованы «Севилья» и «Монако». В январе будет ясно», — приводит слова Кьюри Sport24.

23-летний Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.