Камоцци: Джикия — душа «Спартака». Надеюсь, он будет чаще попадать в основной состав»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил дальнейшее будущее в клубе защитника Георгия Джикии.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Джикия — душа «Спартака». То, что у него всего 10 матчей в сезоне — это абсурд. Он должен играть больше, чем при Абаскале. Георгий точно достоин этого по игровым качествам. Надеюсь, он будет чаще попадать в основной состав», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 10 матчах «Спартака» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

На данный момент московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 встречах.