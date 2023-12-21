Бушманов: «Джикии нужно искать новый клуб»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов считает, что защитнику красно-белых Георгию Джикии нужен новый вызов. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона.

«Думаю, Джикии нужно искать новый клуб. Ему нужен новый вызов. У него много хорошего было в «Спартаке», но сейчас он сидит на скамейке запасных. В таком возрасте нужно играть. Джикия — хороший, качественный защитник, но сейчас ему нужна новая мотивация. В «Спартаке» нет смысла сидеть просто так», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

30-летний Джикия играет за «Спартак» с января 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.