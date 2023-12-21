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Сегодня, 04:20

Бушманов: «Джикии нужно искать новый клуб»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов считает, что защитнику красно-белых Георгию Джикии нужен новый вызов. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона.

«Думаю, Джикии нужно искать новый клуб. Ему нужен новый вызов. У него много хорошего было в «Спартаке», но сейчас он сидит на скамейке запасных. В таком возрасте нужно играть. Джикия — хороший, качественный защитник, но сейчас ему нужна новая мотивация. В «Спартаке» нет смысла сидеть просто так», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

30-летний Джикия играет за «Спартак» с января 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-dzhikiya-horoshij-zashhitnik-no-sejchas-emu-nuzhen-novy-j-vy-zov/
Георгий Джикия
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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15
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